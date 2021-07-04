Одесса, Украина, , 17:25 — REGNUM Военно-морские силы (ВМС) Украины постепенно становятся мощной силой, объединяющей эффективное вооружение и технику, высокий моральный дух личного состава и профессиональное мастерство. Об этом 4 июля сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Одессе в день ВМС страны.

«Сила национального флота вместе с другими войсками Украины является опорой для нашей дипломатии на пути к восстановлению мира и территориальной целостности Украины», — подчеркнул глава государства.

Как передавало ИА REGNUM, 2 июля глава отделения партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Харькове Андрей Лесик заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в настоящее время проводит курс, противоположный тому, что он говорил во время предвыборной кампании.

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