Москва, , 16:34 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский в настоящее время проводит курс, противоположный тому, что он говорил не только в предвыборной кампании, но и ещё в 2014 году. Об этом 2 июля заявил глава отделения партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Харькове Андрей Лесик на телеканале «Россия 24».

«Кем оказался Зеленский? Зеленский по своей сущности оказался лицедеем. То есть актёром, человеком, у которого нет собственного мнения, нет собственной позиции», — заявил Лесик.

Он напомнил, что в 2014 году Зеленский в телеэфире предлагал «отцепиться от людей», проживающих в Донбассе и дать им возможность говорить по-русски.

«Человек — лицедей, лицемер и обманщик. Он просто обманул жителей Украины. Те высказывания просто были в период выборов: отцепитесь от русских, не трогайте их, дайте возможность разговаривать на русском языке», — отметил он.

Ранее Верховная Рада приняла закон о коренных народах Украины, который относит к коренным народам Украины те этнические общности, которые сформировались на территории страны, обладают собственными языком, культурой и традициями, но не имеют собственного государственного образования за пределами страны.

Ранее законопроект раскритиковал президент России Владимир Путин, а российская Госдума приняла по этому поводу специальное заявление. Однако Киев утверждает, что закон соответствует международным стандартам.