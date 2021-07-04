Москва, , 16:56 — REGNUM Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков заявил о наличии у США планов по осуществлению провокаций в российских территориальных водах. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-1».

Кроме того, политик подчеркнул, что Вашингтон имеет непосредственное отношение к провокации с британским эсминцем у берегов Крыма.

«Это сознательная, хорошо спланированная провокация», — отметил пресс-секретарь президента.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня британский эсминец Defender вторгся в территориальные воды России недалеко от Крыма. После предупредительного огня со стороны пограничных сил РФ, корабль ушел в нейтральные воды.