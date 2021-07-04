Иерусалим, 4 июля 2021, 16:13 — REGNUM Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что государство заинтересовано в сохранении режима прекращения огня в секторе Газа. Об этом он сообщил во время заседания правительства.
Напомним, режим прекращения огня между Израилем и Палестиной вступил в силу 21 мая. Ранее стороны на протяжении свыше 10 дней наносили друг по другу ракетные удары.
В результате ожесточенного противостояния погибли по меньшей мере 270 человек, около 2 тыс. человек получили ранения.