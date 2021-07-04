Флорида, США, , 07:39 — REGNUM Действующая администрация Белого дома проявляет слабость перед Россией, Китаем и Ираном. Такое заявление сделал экс-президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления 4 июля перед сторонниками на митинге во Флориде.

«Наши лидеры в слабости склоняются перед Россией, Ираном и коммунистическим Китаем», — отметил Трамп. По мнению экс-президента США, это означает, что американцам на предстоящих в 2022 году промежуточных выборах в Конгресс США надо голосовать за республиканцев. Сам бывший глава Белого дома уточнил, что будет содействовать победе Республиканской партии.

Также Трамп подверг критике американских военных, которые в последнее время часто выступали с комментариями по различным политическим вопросам. По словам экс-президента США, военным «следует сосредоточиться на России, Китае и других вещах».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что бывший американский лидер Дональд Трамп обвинил президента США Джозефа Байдена в снятии санкций со строительства трубопровода «Северный поток — 2».

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