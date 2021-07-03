Вашингтон, 3 июля 2021, 19:56 — REGNUM Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила тот факт, что представители ЕС и НАТО ни разу не обращали внимания на судьбу журналиста Джулиана Ассанджа. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
Заявление было сделано в контексте того факта, что сотрудники исландской газеты Stundin получили ложные сведения от информатора ФБР Сигурдура Инги Тордарсона.
Напомним, сотрудник WikiLeaks Сигурдур Тордарсон был обвинен Соединенными Штатами в финансовых махинациях, а также в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним.
По словам Захаровой, журналисту был обещан иммунитет от преследований в обмен на дачу ложных показаний против Ассанджа.