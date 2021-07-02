Вашингтон, , 22:54 — REGNUM Военные США продолжают вывод подразделений из Афганистана и официально передали авиабазу Баграм местным силам безопасности, сообщил 2 июля на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби.

«Изменение структуры командования и сегодняшняя передача авиабазы Баграм афганским силам безопасности — ключевые вехи в нашем процессе ухода, отражающие уменьшившееся присутствие США в Афганистане», — заявил Кирби журналистам.

Напомним, авиабаза Баграм расположена к северу от афганской столицы Кабула и после вторжения США в Афганистан в 2001 году стала главной авиабазой американской группировки.

Под изменением структуры командования Кирби имел в виду назначение генерала Фрэнка Маккензи командующим миссией в Афганистане вместо генерала Скотта Миллера.

По словам Кирби, в сфере ответственности американских военных в Афганистане останется защита посольства США в Кабуле и охрана аэропорта афганской столицы.

Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон заявляет, что намерен вывести все войска из Афганистана до 11 сентября 2021 года. По мере вывода войск США и их сателлитов отряды движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) берут под контроль всё новые районы Афганистана.

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