Канберра, , 12:46 — REGNUM Согласно специальному отчету, оценивающем прогресс в достижении глобальных целей устойчивого развития, Австралия заняла последнее место в борьбе с изменением климата из 193 стран ООН. Об этом сообщает The Guardian 1 июля 2021 года.

Данные отчета по устойчивому развитию показывают, что Австралия получила 10 баллов из 100 в оценке выбросов ископаемых видов топлива, выбросов, связанных с импортом и экспортом, и политикой ценообразования углеродосодержащих товаров.

Ричи Мерциан, эксперт по климату из Института Австралии, сказал, что он не удивляется этому результату.

«Австралия получила аналогичные рейтинги и в результате других сопоставимых исследований, включая Индекс эффективности изменения климата, который в прошлом году поставил Австралию на последнее место после США, — сказал он. — У федерального правительства не сформирована политика в области климата и энергетики, а вместо этого используются тщательно отобранные технологии, многие из которых поддерживают отрасль ископаемого топлива».

В отчете отмечается, что Австралия не взяла на себя обязательства по достижению нулевых выбросов углерода к 2050 году. Скотт Моррисон вместо этого дал понять, что Австралия хочет достичь углеродной нейтральности как можно скорее и «предпочтительно» к 2050 году.

В отчёте по выбросам, выпущенном правительством Австралии в конце мая 2021 года указано, что выбросы парниковых газов в Австралии были на самом низком уровне за последние 30 лет именно в тот момент, как пандемия коронавирусной инфекции притормозила сжигание ископаемого топлива в транспортном секторе и замедлила экономическую активность.

В своем заявлении, сделанном также в конце мая 2021 года министр энергетики Ангус Тейлор сказал, что эти уровни были достигнуты, несмотря на «усиливающееся давление со стороны экспортёров и промышленности».

В Докладе об устойчивом развитии отслеживается прогресс стран в достижении 17 целей ООН в области устойчивого развития, которые включают качественное образование, гендерное равенство, искоренение бедности, создание устойчивых городов и сообществ, а также доступную и чистую энергию.

Австралия заняла 35-е место по показателям здоровья и благополучия, экономического роста, образования, чистой воды и санитарии.

Что касается экологически чистой энергии, Австралия была отмечена как «имеющая серьезные проблемы», но за последние 12 месяцев было зафиксировано постепенное улучшение.

В отчете говорится, что страны не должны допускать, чтобы пандемия Covid-19 привела к отсрочке достижения климатических целей.

« Международные обязательства, например, в отношении климатической нейтральности, должны незамедлительно сопровождаться соответствующими действиями и инвестициями. Крупные фискальные пакеты основных экономик дают возможность способствовать экологическому, цифровому и инклюзивному восстановлению », — говорится в отчете.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин подписал закон о выбросах парниковых газов и углеродных единицах