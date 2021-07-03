Вашингтон, , 08:31 — REGNUM Президент США Джо Байден в разговоре с журналистами 2 июля не подтвердил информацию британских СМИ о том, что американские войска могут быть выведены из Афганистана к 4 июля, празднику Дня независимости США.

Во время регулярного брифинга журналисты попросили уточнить, действительно США смогут вывести войска из Афганистана в ближайшие дни.

Президент ответил отрицательно: «Мы точно следуем графику, находимся там, где и рассчитывали [в вопросе вывода американских войск из Афганистана]».

Напомним, Байдензаявил, что теракты 11 сентября «не могут объяснить», почему американским военным следует остаться в Афганистане через 20 лет после трагедии, и что «для войск пришло время вернуться домой» с самой долгой войны.

Как сообщало ИА REGNUM, планируется, что более 2500 военных США покинут Афганистан к 11 сентября — 20-й годовщине атаки «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на здание Пентагона (Вашингтон) и Всемирного торгового центра (Нью-Йорк).