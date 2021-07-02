Минск, 2 июля 2021, 21:43 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о перехвате на границе с Литвой беспилотного летательного аппарата со взрывчатыми веществами.
Об этом Лукашенко заявил 2 июля выступая на торжественном собрании в честь Дня независимости.
По его словам, этот инцидент произошел несколько дней назад и скоро информация о нем будет обнародована.
«Я распорядился, чтобы все эти эпизоды были изложены конкретнейшим образом в средствах массовой информации, и поручил правоохранительным органам произвести, грубо говоря, зачистку по всей стране. Они перешли черты, мы им простить не можем», — заявил Лукашенко.
«Мы сбили этот беспилотник, к нему была прицеплена канистра со взрывчаткой — обезврежена», — рассказал Лукашенко.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил о потоке оружия, поступающего в страну с Украины, о вскрытии «спящих» ячеек боевиков по всей стране, а также о попытке взорвать пункт связи ВМФ России в Минской области.
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