Минск, , 21:43 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о перехвате на границе с Литвой беспилотного летательного аппарата со взрывчатыми веществами.

Об этом Лукашенко заявил 2 июля выступая на торжественном собрании в честь Дня независимости.

По его словам, этот инцидент произошел несколько дней назад и скоро информация о нем будет обнародована.

«Я распорядился, чтобы все эти эпизоды были изложены конкретнейшим образом в средствах массовой информации, и поручил правоохранительным органам произвести, грубо говоря, зачистку по всей стране. Они перешли черты, мы им простить не можем», — заявил Лукашенко.

«Мы сбили этот беспилотник, к нему была прицеплена канистра со взрывчаткой — обезврежена», — рассказал Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил о потоке оружия, поступающего в страну с Украины, о вскрытии «спящих» ячеек боевиков по всей стране, а также о попытке взорвать пункт связи ВМФ России в Минской области.

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