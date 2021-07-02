Москва, , 20:55 — REGNUM Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора 2 июля высказались за активизацию переговорного процесса по Донбассу в целях последовательной реализации Минских соглашений, сообщает пресс-служба Кремля.

«При обсуждении внутриукраинского кризиса лидеры высказались за активизацию переговорного процесса в целях последовательной реализации минского «Комплекса мер» 2015 года, который был и остается безальтернативной основой урегулирования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российский лидер указал на деструктивные действия Киева, по вине которого усилия, предпринимаемые в том числе в «нормандском» формате, фактически саботируются.

«Акцентирована необходимость полного выполнения украинскими властями ранее взятых на себя обязательств, прежде всего, по установлению прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса», — информирует пресс-служба.

Напомним, ранее в Кремле сообщили, что по инициативе французской стороны Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили широкий круг вопросов взаимодействия России и Франции в международных делах

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