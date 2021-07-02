Москва, , 20:48 — REGNUM Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в телефонном разговоре 2 июля обсудили широкий круг вопросов взаимодействия двух стран в международных делах, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что особое внимание в беседе было уделено проблематике стабильности и безопасности на Европейском континенте. Путин и Макрон согласились, что достигнутые ими в Брегансоне в августе 2019 года договорённости о налаживании совместной работы по формированию новой архитектуры безопасности и доверия в Европе сохраняют актуальность.

Лидеры двух стран также обменялись мнениями о состоянии и перспективах развития связей между Россией и Европейским союзом.

«Констатировано, что решению таких острых современных проблем, как кибербезопасность, борьба с международным терроризмом, здравоохранение, климат, разрешение региональных конфликтов, способствовало бы построение конструктивных и предсказуемых отношений России и ЕС, возвращение к нормальному и уважительному диалогу», — говорится в сообщении.

Владимир Путин со своей стороны подчеркнул, что «Россия к этому готова, если будет проявлена реальная встречная заинтересованность со стороны Евросоюза».

Сообщается, что «в связи с проявленным Эммануэлем Макроном интересом» российский лидер рассказал об основных итогах своей встречи с президентом США Джозефом Байденом, состоявшейся 16 июня в Женеве.

Кроме этого, лидеры обсудили ситуацию на Украине, в Нагорном Карабахе и Ливии, предметно рассмотрели тематику двустороннего сотрудничества, в первую очередь в торгово-экономической области, а также в сфере энергетики и культурно-гуманитарных связей, условились о дальнейших контактах, информирует пресс-служба.

Уточняется, что телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны.