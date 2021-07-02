Рим, , 20:39 — REGNUM Лидер Демократической партии Италии Энрико Летта в пятницу, 2 июля, на своих страницах в социальных сетях потребовал от лидера «Лиги» Маттео Сальвини определиться, кого он поддерживает — «европеистского» премьер-министра Италии Марио Драги или премьера Венгрии Виктора Орбана.

Ранее Сальвини неоднократно встречался с Орбаном, их партии взаимодействуют в Европарламенте. Либералы ЕС в настоящее время требуют санкций против Венгрии — за принятие закона об ограничении ЛГБТ-пропаганды для несовершеннолетних.

Правоцентристская «Лига» в феврале 2021 года вошла в состав «широкой» правящей в Италии коалиции, в которую входят также леволибералы из Демократической партии, популисты из «Движения 5 звезд» и еще одна правая партия — Сильвио Берлускони.