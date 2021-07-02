Белград, , 19:55 — REGNUM Между Россией и Сербией существует хорошая база для дальнейшего укрепления отношений. Такое мнение высказал министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев 2 июля во время переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде.

По словам главы Минсельхоза, Сербии удается выстраивать равноправное и взаимовыгодное партнерство со всеми заинтересованными государствами, в том числе Россией.

«Рассчитываем, что развитию сотрудничества будет способствовать Соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Сербией, которое вступает в силу уже с 10 июля. Этот документ создает благоприятные условия для поставок различной продукции на рынки наших стран», — цитирует официальный сайт Минсельхоза РФ слова министра.

Напомним, что делегация Министерства сельского хозяйства России находится с визитом в Сербии. Министр Патрушев встретился ранее с сербским коллегой Браниславом Недимовичем. После встречи он сообщил журналистам, что сербская сторона неоднократно выражала заинтересованность в закупке у российских производителей мясной и молочной продукции, и этот вопрос в настоящее время прорабатывается.