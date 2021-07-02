Минск, , 19:12 — REGNUM «Сломив безотказно работающий до сих пор гибридный механизм блицкрига, по сути, вы стали на пути новой экспансии на Восток», — заявил 2 июля Александр Лукашенко, выступая на торжественном собрании в Минске.

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Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, в своей речи он сослался на мнение неких «некоторых зарубежных экспертов» и сообщил, что «Белоруссия положила конец цветным революциям как геополитическому явлению». Лукашенко также поведал, что «абсолютно убежден, мы показали пример того, как надо отстаивать национальные интересы, что должен делать каждый, кто дорожит своей независимостью».

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«Мы знаем, что у нас небольшая страна, в ее недрах нет моря нефти, газа и золота, мы не имеем ядерного оружия. Самое ценное, что у нас есть, — народ. Гордый, независимый и трудолюбивый. Народ, а не навязанное Западом абстрактное понятие «гражданского общества». Народ, менталитету которого не свойственны насаждаемые нам индивидуализм и культ наживы. Поэтому провокации, призванные подорвать экономическую устойчивость государства, не сработали и не сработают», — поведал руководитель постсоветской республики.

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