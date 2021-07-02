Манагуа , , 19:37 — REGNUM Министерство иностранных дел Никарагуа осудило «истребляющий расизм» в деле об убийстве детей коренного населения Канады. Официальное заявление опубликовано в пятницу, 2 июля.

Правительство Никарагуа не может оставить без внимания происходящие в Канаде происшествия, отражающие глубокий расизм, скрытую и «таинственную» практику культурного доминирования, говорится в заявлении.

Напомним, 30 мая по местному времени национальные флаги всех федеральных учреждений Канады, в том числе национальный флаг на крыше здания парламента в Оттаве, были приспущены в знак скорби по 215 детям коренных народов, остатки которых были найдены на месте бывшей местной индейской школы-интерната.

Школа-интернат для детей индейцев в городе Камлупсе функционировала в период с 1890 до 1969 год под контролем католической церкви. Затем она перешла под управления федерального правительства и просуществовала в таком статусе до 1978-го.