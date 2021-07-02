Санкт-Петербург, , 17:51 — REGNUM Председатель комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга Денис Беляев освобожден от занимаемой должности распоряжением городского правительства, сообщили 2 июля в Смольном.

8 Здание Смольного Дарья Драй © ИА REGNUM

Ранее СМИ стало известно, что чиновник написал заявление об увольнении по собственному желанию по семейным обстоятельствам.

Временное исполнение обязанностей председателя комитета с 3 июля 2021 года возложено на заместителя председателя комитета Александра Кучаева.

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности проводит государственную политику в сфере природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, а также координирует деятельность иных исполнительных органов государственной власти Санкт‑Петербурга в этой сфере.

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