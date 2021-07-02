Вашингтон, , 16:40 — REGNUM Правительство США опубликовало список лиц, которые сознательно подрывали демократию и были вовлечены в коррупцию или препятствовали расследованию коррупционных преступлений в Гватемале, Гондурасе и Сальвадоре. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

Попавшие в список лица отныне не имеют права на получение американских виз и им закрыт въезд в США.

Под визовые попали экс-президенты Гватемалы и Гондураса Альваро Колом и Порфирио Лобо.

Отметим, что в раздел по Сальвадору были включены бывшие министры безопасности и юстиции, сельского хозяйства, а также нынешние глава Минтруда, заместитель министра безопасности и ряд других представителей.

Напомним, ранее санкции в отношении действующего и бывшего представителей правительства ГватемалыФелипе Алехоса Лоренсаныи Густава Адольфа Алехоса Камбары ввел 26 апреля госдепартамент США.