Варшава, , 16:29 — REGNUM Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау принимает участие в международном Преспском форуме, который проходит в городе Орхид (Северная Македония). В рамках мероприятия дипломат провел переговоры вице-премьер-министром Северной Македонии Николой Димитровым, передает пресс-служба польского дипломатического ведомства.

«В рамках встречи речь шла о помощи Северной Македонии со стороны Польши в сфере интеграции с Евросоюзом. Збигнев Рау сообщил господину Димитрову, что только вхождение в состав Евросоюза поможет избавиться Северной Македонии от коррупции и организованной преступности. Это также поможет наладить стабильную политическую систему и укрепить институты страны, включая судебную власть», — говорится в сообщении.

В рамках Преспского форума диалога глава польского МИД также примет участие в дискуссионной панели, посвященной сотрудничеству ЕС и США на Западных Балканах (в странах бывшей Югославии). В мероприятии в Орхиде принимают участие около 300 политиков, дипломатов, экспертов и общественных деятелей, включая премьер-министров Сербии, Албании, Косово и Боснии и Герцеговины, а также глав дипломатий Австрии и Турции.