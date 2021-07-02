Москва, , 13:21 — REGNUM Внесение поправок в Конституцию РФ оказалось вызовом для всей партийно-политической системы РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 июля заявила доктор политических наук, завкафедрой сравнительной политологии МГИМО Оксана Гаман-Голутвина.

«Безусловно, основной вызов был перед «Единой Россией», которая претендует на статус лидирующей партии. Не случайно в рабочую группу входили авторитетные представители партии: член Совета Федерации Алексей Пушков, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. И они, и ряд других участников рабочей группы активнейшим образом участвовали в формировании поправок, предлагая те или иные новеллы в законодательство. Полагаю, что в лице наиболее авторитетных представителей «Единой России» удается оставаться на должном уровне поиска ответов на крайне сложные вызовы, которые стоят в повестке нашего государства», — сказала Гаман-Голутвина.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт объяснила, какую роль сыграли поправки к Конституции РФ в борьбе с пандемией коронавируса.