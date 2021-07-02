Вашингтон, , 12:03 — REGNUM Восьмые ежегодные политические консультации между представителями США и Таджикистана прошли в Вашингтоне, сообщили в пресс-службе госдепа.

Таджикскую делегацию представлял министр иностранных дел Сироджиддин Мухриддин. США представлял исполняющий обязанности помощника секретаря бюро по делам Южной и Центральной Азии Дин Томпсон.

Стороны обсудили урегулирование ситуации в Афганистане. Кроме того, делегации обсудили сотрудничество в сферах безопасности, правоохранительной деятельности, прав человека, энергетики и экономики.

Стороны также отметили необходимость достижения общих целей в обеспечении религиозной свободы и в борьбе с торговлей людьми.

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