Минск, , 11:16 — REGNUM В Белоруссии завершилась масштабная антитеррористическая операция. Об этом 2 июля заявил белорусский президент Александр Лукашенко во время церемонии вручения государственных наград во Дворце Независимости в Минске, его слова приводит агентство БелТА.

Уточняется, что президент Белоруссии пришел на мероприятие чуть позже, чем это было запланировано, и пояснил почему это произошло.

«Сегодня заканчивали в стране масштабную антитеррористическую операцию. Нам казалось, что они экономически будут нас душить. Нет. Продолжается в более масштабных размерах террор внутри страны против людей и объектов. В ближайшее время мы об этом скажем», — сказал он.

«После сегодняшнего окончания мероприятий по линии контрразведки мы уже не какому-то Хайко Маасу, министру иностранных дел Германии, предъявим претензии, но к самому канцлеру (ФРГ Ангеле Меркель) и кое-кому из руководства Германии. Об этом позже», — добавил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал жителей республики воздержаться от поездок в Белоруссию из-за возможных «провокаций» в этой стране.