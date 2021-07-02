Киев, 2 июля 2021, 10:35 — REGNUM Служба безопасности Украины (СБУ) проведёт 4 июля антитеррористические учения на объекте массового пребывания людей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В СБУ предупредили, что в районе проведения учений могут ограничить движение пешеходов и транспорта, а также организовать проверку документов.
Учения проводятся при поддержке посольства Израиля на Украине, отметили в пресс-службе.
Напомним, ранее на полигоне «Олешковские пески» на юге Украины прошли тренировки военных в рамках учений Sea Breeze—2021.
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