Киев, , 10:35 — REGNUM Служба безопасности Украины (СБУ) проведёт 4 июля антитеррористические учения на объекте массового пребывания людей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Тренировки пройдут в Печерском районе на базе Хоральной синагоги Бродского с участием подразделений Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС (Государственной службы по чрезвычайным ситуациям — ИА REGNUM) и органов государственной власти», — сказано в сообщении.

В СБУ предупредили, что в районе проведения учений могут ограничить движение пешеходов и транспорта, а также организовать проверку документов.

Учения проводятся при поддержке посольства Израиля на Украине, отметили в пресс-службе.

Напомним, ранее на полигоне «Олешковские пески» на юге Украины прошли тренировки военных в рамках учений Sea Breeze—2021.

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