Киев, , 11:22 — REGNUM Тактические тренировки в рамках учений Sea Breeze — 2021 провели военные Украины и США на полигоне «Олешковские пески» вблизи Крыма. Об этом 1 июля сообщает пресс-служба украинского минобороны на своей странице в соцсети Facebook.

«На общевойсковом полигоне «Олешковские пески» в рамках украинско-американских международных учений Sea Breeze — 2021 состоялись практические тренировки по тактической подготовке», — говорится в сообщении.

Также указывается, что многонациональная тактическая группа провела отработку рейдовых действий в тылу противника.

При этом уточняется, что в составе единого многонационального подразделения действовали военнослужащие отдельного батальона морской пехоты командования морской пехоты ВМС ВСУ, Государственной пограничной службы Украины, морской пехоты США, Грузии и Молдавии.

Отметим, общевойсковой полигон «Олешковские пески» находится на территории одноименного песчаного массива, который расположен на расстоянии в 30 км в восточном направлении от Херсона. Он является уникальным природным объектом — единственной пустыней на территории Украины.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на майдане в Киеве была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.