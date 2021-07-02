Рига, , 10:22 — REGNUM Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал жителей республики воздержаться от поездок в Белоруссию из-за возможных «провокаций» в этой стране. Об этом он заявил в эфире телеканала LTV.

«Я бы не советовал посещать Белоруссию, поскольку не исключены провокации со стороны этой страны, — сказал он. — Конечно, при необходимости мы сможем оказать консульскую помощь, но ситуация там не так проста, как мы это знаем».

Он отметил, что после инцидента с самолетом Ryanair в Минске страны Евросоюза едины в вопросе санкций против Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая в Минске был вынужден экстренно приземлиться самолет авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Поступило сообщение, что на борту бомба.

В Минске с самолета были сняты основатель телеграм-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич, (также он воевал в Донбассе на стороне украинских боевиков) и гражданка РФ София Сапега. Её подозревают в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Белоруссии).

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