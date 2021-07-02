Сеул, 2 июля 2021, 10:22 — REGNUM Бывший генеральный прокурор Южной Кореи Юн Сок Ёль продолжает возглавлять список потенциальных кандидатов на пост следующего президента страны. Об этом 2 июля сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на исследовательскую компанию Gallup Korea.
Согласно результатам опроса, проведённого с 29 июня по 1 июля среди 1000 человек старше 18 лет, кандидатуру бывшего прокурора поддерживают 25% респондентов.
На втором месте губернатор провинции Кёнгидо Ли Чжэ Ён, которого поддерживает 24% респондентов.
За ним следует бывший председатель Демократической партии «Тобуро» Ли Нак Ён (6%). Между тем, уровень поддержки бывшего председателя комитета по аудиту и инспекциям Чхве Чжэ Хёна, председателя партии Сила народа Ли Чжун Сока, бывшего премьер-министра Чон Сэ Гюна, депутата Национального собрания от правящей Демократической партии «Тобуро» Хон Чжун Пё и бывшего министра юстиции Чху Ми Э составил 2%, а кандидат от Народной партии Ан Чхоль Су(1%).