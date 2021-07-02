Кишинёв, , 09:02 — REGNUM После досрочных выборов в Молдавии Запад поставил задачу создать антироссийское большинство в парламенте республики, которое будет следовать его геополитическим инструкциям. Об этом 2 июля заявил бывший президент страны, сопредседатель блока «Коммунисты и социалисты» Игорь Додон.

«Запад недоволен тем, что Молдавия не вписывается в общую региональную повестку. А общая региональная повестка — антироссийская. Есть задача, чтобы в Молдавии было создано парламентское большинство, которое будет жестко следовать инструкциям Запада по геополитической борьбе против России», — заявил он в интервью РИА Новости.

Также Додон утончил, что западные страны, по его мнению, собираются приложить все возможные усилия для того, чтобы «затянуть РФ в новый региональный конфликт».

«Как оно будет — просто декларации, либо примкнуть к санкциям антироссийским, либо, что еще хуже, сделать какие-то провокации в Приднестровье, в какой форме это будет — мы увидим, но я думаю, что они пойдут по всем фронтам», — добавил бывший президент Молдавии.

Отметим, досрочные выборы в парламент Молдавии состоятся 11 июля и в них будут принимать участие 22 партии и блока и один независимый кандидат.