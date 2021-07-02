Найроби, , 01:06 — REGNUM Террористы из группировки «аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на стройплощадку в Кении у границы с Сомали, сообщает пресс-служба местной полиции.

По ее данным, на строительной площадке находились лишь обычные рабочие. Предполагается, что террористы пересекли границу с Сомали и напали на мирных жителей.

«Трое из восьми рабочих погибли. Один получил ранения, он находится в больнице Добли», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня террористы из «аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на грузовик в кенийском округе Мандера. В результате атаки погибли водитель грузовика и его помощник, само транспортное средство боевики сожгли.

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