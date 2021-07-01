Варшава, , 23:36 — REGNUM Непризнанное в Евросоюзе Союзное государство России и Белоруссии вновь оказалось в центре внимания глав МИД Польши и Германии. Збигнев Рау и Хайко Маас посвятили этому переговоры, состоявшиеся 1 июля в Варшаве.

По итогам МИД ФРГ сообщило о состоявшихся «конструктивных переговорах». Министры обсудили, помимо прочего, «отношениям ЕС с Россией и Белоруссией».

Тем временем официальный Минск, вынудивший посла Евросоюза уехать для «консультаций», подтвердил стратегическое партнёрство с Россией и запросил дополнительную «поддержку» в свете санкций ЕС, США и их партнёров. Россия предоставила Александру Лукашенко финансовую и иную помощь, получив взамен очередные обещания крепить дружбу и добрососедские отношения.

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