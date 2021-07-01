Москва, , 22:15 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию Соглашение между Российской Федерацией и Суданом о создании пункта материально-технического обеспечения Военно-Морского флота РФ в республике, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.

Документом определяются условия создания пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ на территории Республики Судан.

Ратификация документа не потребует дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета, отмечается в сопроводительных документах.

Согласно соглашению, функционирование пункта материально-технического обеспечения осуществляется силами и средствами российской стороны.

Прописывается, что российская сторона имеет право направить в Республику Судан и содержать за счет российской стороны необходимый личный состав пункта материально-технического обеспечения. При этом максимальная численность военнослужащих, проходящих военную службу в составе пункта материально-технического обеспечения, и гражданских лиц (гражданского персонала), занимающих должности в пункте материально-технического обеспечения по штату, не будет превышать 300 человек.

Максимальное количество военных кораблей Российской Федерации, которым разрешено одновременное нахождение в пункте материально-технического обеспечения, составляет четыре единицы, включая военные корабли с ядерной энергетической установкой, при условии соблюдения норм ядерной и экологической безопасности.