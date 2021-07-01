Пекин, , 20:44 — REGNUM Подводя итоги развития страны под руководством КПК, китайские СМИ в рамках празднования столетнего партийного юбилея вспоминают важнейшие вехи внутренней и международной политики партии, благодаря которой страна снискала глубокое уважение и признательность в мире, особенно среди развивающихся государств. Об этом 1 июля сообщает Синьхуа, отмечая слова лидера КПК и КНР Си Цзиньпина, произнесенные им в 2017 году, в ходе диалога высокого уровня ООН с участием представителей более 120 мировых политических партий.

Так, незадолго до юбилея КПК Китай был объявлен свободным от малярии; соответствующее заявление было сделано от имени ВОЗ. В феврале нынешнего года Си Цзиньпин объяви о победе 1,4-миллиардного народа над бедностью, назвав ее «чудом в истории человечества». СМИ вспоминают проект «Цзюньцао» по организации помощи Папуа-Новой Гвинее, а также многочисленные ЭКСПО, проведение которых в Китае открыло путь на мировые рынки товарам из множества развивающихся стран. Журналистами приводятся многочисленные свидетельства особой роли КНР в ООН, где страна на протяжении ряда лет вносит самый большой, уникальный вклад в проведение миротворческих операций ООН. Китай выступает наиболее последовательным сторонником многосторонних подходов, против односторонней гегемонии и диктата, успешно защищая от них международный порядок. Наконец, концепция Сообщества единой судьбы человечества, выдвинутая Си Цзиньпином в 2013 году в Москве, провозглашает объединение мира перед лицом новых угроз.