Москва, , 17:51 — REGNUM Постепенная замена «привычной» русофобии на частичное оправдание нацизма и фашизма — в этом направлении двигаются интеллектуальные круги Польши.

Такое заявление сделала 1 июля на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она пояснила, что практически все попытки ревизии истории Второй мировой войны, предпринимаемые в Польше, выливаются как минимум в частичное оправдание нацизма.

В частности, отметила она, в преддверии 80-й годовщины нападения нацистов на СССР польский Институт национальной памяти организовал конференцию, на которой были озвучены тезисы о том, что немецко-советский конфликт «был выгоден полякам», а приход немецких войск в 1941 году «воспринимался жителями бывших польских окраин — западной Белоруссии и Украины — как избавление».

«Антироссийские устремления польских властей в различных сферах в последние годы в принципе не знают границ. Наблюдая на примере польского Института национальной памяти постепенную эволюцию от собственного беспамятства через русофобию и исторические фальсификации к частичному оправданию человеконенавистнического фашизма, хотелось бы предупредить всех, кто до сих пор еще не понял: именно этим и опасно переписывание истории в угоду сиюминутной политической конъюнктуре», — сказала Захарова.

«Официальная Варшава и ее псевдоученые фальсификаторы, которых невозможно назвать историками, давно приучила нас к тому, что им неизвестны такие понятия, как историческая память, как скорбь, как бережное отношение к истории», — добавила официальный представитель МИД РФ.

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