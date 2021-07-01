Новокузнецк, Кемеровская область, , 16:33 — REGNUM В мэрии Новокузнецка после скандала со школой-детским садом №235 в отставку ушла руководитель управления опеки и попечительства администрации города Елена Гармашова. Эту должность заняла Светлана Леонова, сообщает «Сибдепо».

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Напомним, что накануне, 30 июня, во время прямой линии с президентом жительница Новокузнецка Елена Калинина рассказала о проблемах с крышей в школе-саду, где обучается опекаемый ею внук. Также она сообщила об угрозах со стороны чиновников, которые начали ей поступать после размещения обращения к Владимиру Путину.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, министр образования Кузбасса Софья Балакирева сегодня, 1 июля, провела встречу с учителями и родителями школы-детского сада №235.

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