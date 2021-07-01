Москва, , 16:30 — REGNUM Работа над законодательством в рамках реализации новых положений Конституции будет продолжена. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля, об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

«Рабочая группа, те, кто готовил Конституцию, продолжают работать над текстами законов, которые вытекают из положений Основного закона. Впереди еще много работы», — сказал Крашенинников.

Он напомнил, что депутаты Госдумы за год внесли и обеспечили принятие 180 законов, которые прямо или косвенно вытекают из положений обновленной Конституции РФ. В частности, приняты законы о порядке формирования правительства РФ, статуса Госсовета, полномочий Конституционного суда, защиты семьи.

Поправки к Конституции России были предложены президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию 15 января 2020 года. Изменения были вынесены на общероссийское голосование.

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