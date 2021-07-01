Москва, , 16:24 — REGNUM Посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька вызван в Министерство иностранных дел России по поводу новых претензий, придуманных Прагой по взрывам во Врбетице, сообщает 1 июля пресс-служба МИД РФ.

Напомним, власти Чехии потребовали от России выплатить 25,5 млн евро за ущерб, нанесенный взрывом во Врбетице. Кроме того, Прага требует исключения из российского списка недружественных государств.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, сюжет этого скандала всё сильнее похож на рассказы о приключениях солдата Швейка.

«Абсолютно та же самая фантасмагория, абсурд… иногда переходящие границы, которые отделяют здравый смысл и абсурд», — пояснила Мария Захарова.

Дипломатия, отметила она, «подменяется литературными жанрами — это швейковщина в чистом виде».

Как сообщало ИА REGNUM, власти Чехии в апреле 2021 года обвинили спецслужбы России во взрыве частного склада оружия во Врбетице, который произошел в 2014 году. Никакими доказательствами или фактами чешское правительство себя не утруждало.

Позднее Прага, а затем и Москва, произвели высылку дипломатов, а в мае 2021 года Россия официально объявила Чехию недружественным государством.

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