Саки, Крым, , 15:39 — REGNUM Михаил Слободяник написал заявление об отставке с поста главы администрации Сакского района республики Крым по собственному желанию. Об этом 1 июля в соцсетях сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Сегодня провел встречу с главой администрации Сакского района Михаилом Дмитриевичем Слободяником. По результатам встречи Михаил Дмитриевич написал заявление об увольнении по собственному желанию. В ближайшее время будет объявлен конкурс на замещение должности главы администрации района», — написал Аксёнов.

Глава Крыма уточнил, что причина отставки — невыполнение ряда поставленных ранее задач, а также слабое административное воздействие.

«В частности, есть претензии к генеральным планам прибрежных территорий населенных пунктов, а также большие вопросы по поводу хаотичной продажи прибрежных территорий при молчаливом согласии сотрудников администрации», — уточнил Аксёнов.

Он сообщил, что Сакский район, в частности, решения по изменению генплана, проверит рабочая группа из представителей МВД, ФСБ, прокуратуры, Следственного комитета.