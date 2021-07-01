Бишкек, 1 июля 2021, 14:41 — REGNUM Первомайский районный суд Бишкека изменил меру пресечения бывшему первому вице-премьер-министру Киргизии Тайырбеку Сарпашеву, подозреваемому в коррупции. Об этом сообщает пресс-служба судебного органа.
Бывшего высокопоставленного чиновника выпустили из-под стражи и взяли с него подписку о невыезде до окончания судебного производства.
ИА REGNUM напоминает, что 18 июня 2021 года госкомитет нацбезопасности Киргизии задержал бывшего первого вице-премьер-министра Тайырбека Сарпашева по подозрению в коррупции.
По версии следствия, он вступил в сговор с высшим политическим руководством страны и представителями компании «Центерра», и лоббировал интересы канадского инвестора, разрабатывающего золоторудное месторождение «Кумтор».
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