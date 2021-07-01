Москва, , 13:46 — REGNUM Белоруссия является для России не только добрым соседом, но в первую очередь — ближайшим союзником. Об этом 1 июля заявил президент РФ Владимир Путин на онлайн-форуме регионов двух стран.

«Я вновь подчеркну: Белоруссия для нас не просто добрый сосед. Она прежде всего ближайший союзник», — сказал глава Российского государства.

Также Путин указал, что отношения между Россией и Белоруссией строятся, исходя из принципов взаимного уважения, поддержки и учета интересов друг друга.

Кроме того, он приветствовал всех участников форума, добавив, что из-за пандемии это мероприятие второй год подряд проводится в формате видеосвязи.

«Но важно то, что такие встречи представителей региональных и местных органов власти, делового сообщества, деятелей образования, науки и культуры <…> носят регулярный характер, дают возможность обсудить самые актуальные и насущные вопросы российско-белорусского взаимодействия в политике, экономике, гуманитарной сфере, наметить совместные проекты по линии субъектов РФ и областей Республики Беларусь», — подчеркнул президент России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что региональные власти должны учитывать в своей работе реализацию цифровой повестки России и Белоруссии.