Тбилиси, , 05:48 — REGNUM НАТО продолжит свое присутствие в Черном море, несмотря на требования России, связанными с инцидентом с британским эсминцем Defender. Об этом заявил спецпредставитель генсека альянса по Южному Кавказу и Центральной Азии Джеймс Аппатурай 30 июня в интервью «Первому каналу» Грузии.

Он отметил, что Североатлантический альянс имеет «полную картину» случившегося у берегов Крыма. По словам Аппатурая, НАТО занимает твердую позицию в вопросах «свободы» судоходства и «принадлежности» полуострова.

Представитель блока подчеркнул, что России необходимо понять, что союзники по альянсу не собираются менять отношение к этим темам. Он добавил, что НАТО укрепил сотрудничество с Грузией и Украиной в сфере политических консультаций и обмена информацией.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня британский эсминец Defender вторгся в территориальные воды России в Черном море. Сторожевой корабль РФ открыл предупредительный огонь по курсу эсминца для того, чтобы выдворить его. Российские власти оценивают случившееся как провокацию.

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