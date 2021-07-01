Барнаул, , 11:13 — REGNUM Неоднозначные впечатления после просмотра прямой линии с президентом России Владимиром Путиным возникли у руководителя фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александра Молотова. Как пояснил парламентарий корреспонденту ИА REGNUM, глава государства не должен заниматься ремонтом отдельно взятой школы и детсада:

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«С одной стороны, президент по-прежнему убедителен в амплуа отца нации и миротворца — кого надо пожурит, кого надо похвалит, какие-то проблемы решит. Людям это нравится. Но с другой стороны, все устойчивее ощущение того, что подобные подходы в государственном управлении архаичны и не решают тех многочисленных проблем, которые в нашей стране существуют.

Ну не должен президент заниматься ремонтом отдельно взятой школы и детсада или проблемами загрязнения воздуха в конкретных населённых пунктах! Для этого созданы уполномоченные федеральные, региональные и муниципальные органы власти и весь вопрос в том, почему они то не занимаются теми вопросами, которыми должны? Где-то не хватает полномочий, где-то отсутствует политическая воля, а где-то попросту нет желания что-либо решать.

И главная, на мой взгляд, задача президента, правительства и нового состава Госдумы создать наконец такую систему государственного и муниципального управления, где каждый орган и должностное лицо будут эффективно и оперативно решать закреплённые за ними задачи и вопросы. Для этого необходима коррекция правовой базы, а также перераспределение доходов с федерального уровня на региональный и местный.

А то сложилась где-то даже патовая ситуация — многие полномочия у регионов и муниципалитетов, а средств на их реализацию у них нет, вот и зависят они в своей деятельности от вышестоящего уровня власти. Вот эти подходы и нужно менять.

Тогда то прямые линии с президентом из чуть ли не единственного и последнего способа решения конкретных проблем (как это сейчас) превратятся в своеобразный институт непосредственной демократии и способ прямой коммуникации между главой государства и народом (как это должно быть)».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня 2021 года президент России Владимир Путин в 18-й раз провеёл прямую линию и ответил на многочисленные вопросы граждан. Всего их было задано более двух миллионов.

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