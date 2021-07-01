Киев, , 11:00 — REGNUM Слова президента России Владимира Путина о «военном освоении» Украины говорят о беспокойстве Кремля по поводу интеграции соседней страны в структуры ЕС и НАТО. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 1 июля в интервью «Интерфакс-Украина».

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Зеленский называл это проявлением «навязчивой идеи».

«На мой взгляд, это как постоянно говорить об устаревшем страхе с детства, что кто-то страшный выйдет ночью из шкафа и напугает. Но в шкафу никого нет. Это просто шкаф», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Зеленского в Конституционном суде Украины Фёдор Вениславский заявил, что данный суд может отменить запрет на размещение иностранных военных баз на территории Украины, после чего в стране могут появиться военные базы НАТО.

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