Майкоп, 1 июля, 2021, 10:49 — ИА Регнум. Все прозвучавшие на «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным обращения будут проанализированы для принятия решений, заявил глава республики Адыгея Мурат Кумпилов по итогам прямой линии главы государства 30 июня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы РА.

Фото Алексея Гусева «Прямая линия с Владимиром Путиным»

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Как уточнили в пресс-службе, Мурат Кумпилов внимательно смотрел «Прямую линию» президента РФ и готов был оперативно ответить на вопросы, касающиеся региона. На связи также были члены Кабмина РА, главы муниципальных образований. Всего в адрес главы государства поступило более 2 млн вопросов. Обращения касались самых разных сфер жизни. Начался диалог с вопросов о ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией, вакцинацией, реабилитацией после болезни, также большое число обращений касалось экономического блока, роста цен на потребительском рынке, социальной поддержки населения, малого и среднего бизнеса, обсуждались вопросы образования, здравоохранения, ЖКХ, сельского хозяйства, промышленности. Отдельно обсуждались вопросы, связанные с газификацией, обороной и безопасностью. Владимир Путин отметил, что общение с населением позволяет власти на местах скорректировать работу, и рекомендовал главам регионов проводить такой же прямой диалог.

Глава Адыгеи поддержал данную инициативу президента РФ, он отметил, что работе с обращениями граждан уделяется самое пристальное внимание. Мурат Кумпилов подчеркнул, что живое общение с населением — это эффективный формат работы, в регионе это является отлаженной практикой, которая позволяет оперативно выявлять и решать болевые вопросы, оказывать адресную помощь. Для этого в республике используются все доступные информационные платформы и формы обратной связи с населением, в том числе с использованием новых технологий взаимодействия с жителями. Например, в 2019 году проводилась «Прямая линия» руководителя региона с жителями Адыгеи, постоянно организуются встречи с общественностью, приемы граждан по личным вопросам, выезды в районы для общения с жителями сельских населенных пунктов. Налажены коммуникации через социальные сети, а теперь — и через Центр управления регионом. Работа последнего помогает аккумулировать и обобщать все обращения и жалобы жителей, выстраивать маршрут исполнения поручений на уровне республиканских и муниципальных органов власти. Это не только повышает скорость решения проблем, но и позволяет ни одно обращение не оставлять без внимания.

«Все поднимаемые в ходе «Прямой линии» с президентом вопросы актуальны для многих регионов. Они будут обобщены и проанализированы применительно к Адыгее для выявления и устранения возможных пробелов в работе. Конечно, мы еще раз вернемся к вопросу, обозначенному юной майкопчанкой Маликой Алиевой, и проанализируем эффективность реализации в регионе задач по поддержке людей с ограниченными возможностями. В дальнейшем также с учётом поступивших обращений мы продолжим формировать повестку нашей работы. Большую роль в решении многих вопросов играет и поддержка федерального центра», — отметил Мурат Кумпилов.

Перед органами власти республики поставлена задача выстраивать свою работу в соответствии с интересами жителей Адыгеи, постоянно находиться в диалоге с населением. Также главам муниципалитетов, исполнительных органов власти руководитель региона напомнил о необходимости исключить формальный подход в работе с обращениями граждан — решения по всем поднимаемым вопросам нужно доводить до конечного результата.