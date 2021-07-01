Иерусалим, , 10:21 — REGNUM В Израиле дети в возрасте от 12 лет смогут привиться от COVID-19 в центрах вакцинации, номерок брать не потребуется. Об этом сообщают «Вести Израиль» 1 июля.

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Привиться ребенок может, придя в сопровождении родителя. По распоряжению минздрава, прививаться может любой, кто не прививался ранее, не имеет противопоказаний, либо переболел ковидом минимум три месяца назад.

Прививочные пункты для детей откроются с 1 июля в четырех городах — Иерусалиме, Явне, Нес-Ционе и Савьоне.