Элиста, , 09:53 — REGNUM В Калмыкии проанализируют темы, адресованные президенту России Владимиру Путину во время «Прямой линии». Об этом сообщил глава республики Бату Хасиков.

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«Все поднятые в ходе эфира темы проанализируем и проработаем с республиканским правительством и созданным по Указу президента РФ Центром управления регионом Калмыкии, который помогает нам быть всегда в курсе того, что волнует наших земляков», — отметил Хасиков.

ИА REGNUM напоминает, что глава Калмыкии выразил готовность провести прямой эфир с жителями республики.

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