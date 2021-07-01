Санкт-Петербург, 1 июля, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Правительство Санкт-Петербурга планирует лишить возможности получать компенсации за заражение коронавирусом на работе медиков, которые не вакцинируются от COVID-19. Соответствующий проект постановления о корректировке правил выплат медработникам, заразившимся коронавирусом, опубликован 30 июня на сайте администрации города.

Дарья Драй ИА REGNUM Врач в «красной зоне»

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Напомним, с начала пандемии медицинские работники Петербурга, которые заболели или получили инвалидность в результате заражения коронавирусом, выполняя свою работу, могут рассчитывать на единовременную денежную компенсацию. Также компенсация от города полагается семьям медиков, умерших от ковида в результате заражения на работе. Однако теперь Смольный планирует отказаться от выплат всем пострадавшим от эпидемии сотрудникам здравоохранения: на денежную компенсацию смогут рассчитывать лишь те медики, кто прошел вакцинацию от коронавируса.

«Единовременные выплаты предоставляются в случае, если заболевание коронавирусной инфекцией произошло после прохождения работником вакцинации», — говорится в проекте документа на сайте Смольного.

Отметим, что в настоящий момент заболевшим коронавирусом врачам положены выплаты в 300 тыс. рублей в случае заболевания ковидом во время выполнения своих должностных обязанностей, 500 тыс. рублей — если после болезни им будет назначена инвалидность. А в случае смерти их родственники получают 1 млн рублей. Каждый случай заражения медика изучается специальной комиссией, которая и принимает решение о выплатах, однако до сих пор никак не учитывалось, прошел ли медицинский работник вакцинацию от коронавируса или нет.