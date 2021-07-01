Мадрид, , 09:48 — REGNUM В Испании стартовал двухдневный визит генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша. Об этом сообщает Prensa Latina.

В рамках визита Гутерриш намерен обсудить вопросы, связанные с технологиями, наукой и окружающей средой. Испанская Валенсия станет первой официальной остановкой генсека ООН, где его встретит министр иностранных дел, Европейского союза и международного сотрудничества Аранча Гонсалес Лайя. В этом городе у чиновника запланирован и ряд других встреч.

Завершится программа визита Гутерриша 2 июля в Мадриде, где он встретится с королем Испании Фелипе VI, премьер-министром Педро Санчесом и четвертым вице-президентом и министром по экологическим преобразованиям Терезой Рибера.