Кемерово, , 09:38 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв лично позвонил жительнице Новокузнецка Елене Калининой, которая рассказала президенту РФ Владимиру Путину об угрозах со стороны чиновников из-за её обращения на «Прямую линию». Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».

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«Крыша во всю ремонтируется и работы в ближайшее время будут закончены. Мне сбросили кучу фотографий по поводу ремонта садика, — сказал в телефонном разговоре Цивилёв. — Второй вопрос, кто вам угрожал. Меня даже больше этот вопрос волнует. Кто вам звонил и пробовал угрожать, потому что это вообще вопиющее нарушение».

При этом не уточняется, что ответила ему Елена Калинина.

Напомним, что во время прямой линии с Владимиром Путиным 30 июня 2021 года один из волонтёров рассказала, что жительница Новокузнецка попросила удалить её сообщение о плачевном состоянии школы — детского сада, так как ей угрожали из департамента образования. Президент России Владимир Путин поручил губернатору региона Сергею Цивилёву разобраться в ситуации.

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