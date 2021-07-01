Элиста, , 09:32 — REGNUM Глава Калмыкии Бату Хасиков готов провести прямую линию с жителями республики по примеру главы государства. Об этом он написал на своей странице в Instagram после «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным, передаёт ИА REGNUM.

Следите за развитием событий в трансляции: «Прямая линия с Владимиром Путиным: ответы, мнения, выводы»

«Владимир Владимирович рекомендовал руководителям регионов провести прямую линию. Считаю, что это будет актуально и для Калмыкии. Готов провести прямой эфир», — написал глава Калмыкии.

При этом Хасиков отметил, что глава государства задаёт очень высокую планку для руководителей всех уровней, так как «он погружён в любую проблематику, которая волнует жителей страны, детально знает острые и сложные темы».