Кызыл, , 09:10 — REGNUM Глава Тувы Владислав Ховалыг возьмёт на вооружение проведение «прямых линий» для общения с жителями. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» после «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Будем осваивать новые форматы взаимодействия с населением, что рекомендую и другим членам правительства республики. Ведь только через личное общение с людьми мы можем получить объективную картину», — отметил он.

Руководитель региона также отметил, что проблемы, поднятые жителями разных регионов также актуальны и для Тувы. По его словам, здесь также растут цены на продукты питания, не всё в порядке с выплатами пособий и состоянием школ и так далее.

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