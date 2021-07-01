Кызыл, , 09:05 — REGNUM Вопросы, заданные президенту России Владимиру Путину в ходе «Прямой линии», актуальны и для Тувы. Об этом заявил глава республики Владислав Ховалыг в соцсетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«У нас также растут цены на продукты, не все в порядке с выплатой социальных пособий, некоторые школы находятся в аварийном состоянии, нужно наш регион газифицировать. Это то, что волнует жителей всей России», — написал он.

По его словам, президент показал, что он остаётся на связи с людьми и не боится острых вопросов.

Отдельно отметил Владислав Ховалыг слова Путина о вакцинации. Глава региона согласился, что никто не вправе требовать обязательное вакцинирование, однако именно вакцинация остаётся единственной действенной мерой защиты от коронавируса.